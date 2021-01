Biden apunta a alcanzar 100 millones de vacunaciones contra el coronavirus en 100 días

El presidente electo Joe Biden describió el viernes un plan para administrar las vacunas Covid-19 a la población de Estados Unidos que incluye abrir la elegibilidad para vacunar a más personas, crear más sitios de vacunación y tomar medidas para aumentar el suministro y distribución de las vacunas.

El plan de Biden incluye movilizar más personal para apoyar el esfuerzo de vacunación, lanzar una campaña de educación pública para atender a aquellos que dudan en tomar la vacuna y se enfoca en asegurar un acceso equitativo a la vacuna en todo el país.

My administration will move Heaven and Earth to:

– Allow more people to get vaccinated

– Create more places for them to get vaccinated

– Mobilize more medical teams to get shots in arms

– Increase vaccine supply and get it out the door as soon as possible

— Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021