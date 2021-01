California pide claridad al gobierno federal tras recibir información de que no hay vacunas en reserva

Varios estados del país, entre ellos California han reaccionado tras ser informados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) de que no hay vacunas de reserva como se creía y que el suministro de dosis vendrá directo de la fabricación de los laboratorios.

“El HHS nos acaba de informar que California recibirá vacunas, pero no obtendrá dosis adicionales”, publicó la gobernación de California en un mensaje en Twitter en el que mostraba su rechazo por la desinformación y el mal entendido, luego de que se conociera a través de informaciones difundidas por el Washington Post en que aseguran que no habían vacunas en reserva como había asegurado el secretario de HHS, Alex Azar.

En el mismo mensaje, la gobernación aseguró que “el suministro de dosis es vital para vacunar a más californianos”, y también le pidió al gobierno federal claridad en torno al tema para su planificación de distribución.

We need clarity.

We need movement.

This is critical to vaccinating more health care workers, long-term care setting residents and staff, and Californians 65+ to save lives and reduce hospitalizations.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 15, 2021