Después de 12 años de carrera, Osvaldo Martínez le dice adiós a la Liga MX

En 2009 previo al inicio del torneo Clausura los ‘Rayados’ de Monterrey anunciaron la contratación de un joven mediocentro paraguayo formado en las inferiores del Club Libertad, 12 años más tarde, Osvaldo Martínez le diría adiós al fútbol mexicano como uno de los extranjeros más destacados y ganadores del campeonato. Este viernes anunció su despedida con un emotivo mensaje.

“Hoy después de 12 años me despido de este hermoso país donde pase gran parte de mi vida, país donde disfruté cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa, fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el fútbol y la vida”, escribió ‘Osvaldito’ en Instagram.

En los 12 años que pasó en México, el mediocampista paraguayo vistió las camisetas del Monterrey, con quienes ganó 2 ligas y una Concachampions, del América con quien también ganó dos ligas y dos Concachampions más, del Santos Laguna con quien conquistó su quinta liga, Atlas, y finalmente portó la franja del Puebla, club donde pasó sus últimos torneos en México.

“Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles a todos ustedes, por todo el cariño, la fuerza, los consejos y todo lo que me fueron dando todos estos años que me ayudó a crecer en lo profesional y como persona, me llevo a México y a toda su gente en mi corazón, nunca voy a olvidar tantos momentos vividos, gracias por este hermoso paseo, gracias por tanto. NO ES UN ADIÓS ES UN HASTA LUEGO”.

Se despide de nuestra Liga uno de los jugadores MÁS infravalorados en la historia de los Torneos Cortos. • 5 Campeonatos de Liga MX

• Top 50 con más partidos disputados

• 7° mejor asistidor de Torneos Cortos Adios, Osvaldo Martínez 🇵🇾 pic.twitter.com/LWOT9LFBLn — StatisKicks (@statiskicks) January 15, 2021

Sin embargo, Osvaldo Martínez, de 34 años no aclaró cuál será su próximo destino como futbolista.

