Sheriff en Houston: Mujer hunde vehículo en un canal con el cuerpo del hombre que baleó de muerte

TEXAS – Oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado Harris recuperaron un vehículo con el cuerpo de un hombre en el interior luego de que una mujer llamó al 911 diciendo que ella estuvo involucrada en el asesinato, según informaron investigadores.

Utilizando equipo de sonar, la unidad de buceo del Sheriff del Condado Harris logró localizar un Buick sedán blanco, cerca de la cuadra 7699 de la calle Thompson casi intersección con la calle Jones cerca de Baytown la noche del jueves. Estuvieron buscando el vehículo desde el miércoles.

Según investigadores, la novia de la víctima reportó al hombre desaparecido desde el martes por la mañana.

Update: Franshsa Monique Brooks (32) is suspected in the shooting death of Johnathon M. Tisby (30). She allegedly shot Tisby, then drove the car, w Tisby in it, into a canal in the McNair area. The car and Tisby’s body were recovered yesterday. https://t.co/m3BUoapM8I

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 15, 2021