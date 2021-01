Signal colapsa por alta demanda tras recomendación de Elon Musk

Apenas han pasado unos días desde que el popular CEO de Tesla, Elon Musk, recomendó usar Signal como alternativa de aplicación de mensajería instantánea y ya colapsó por la gran cantidad de nuevos usuarios que están migrando de WhatsApp.

Disfruta de los memes de WhatsApp y sus nuevas políticas de privacidad de información

Ayer Signal reportó en Twitter que estaba presentando problemas técnicos importantes, concretamente se refería al envío de mensajes por problemas en los servidores de la aplicación.

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.

Y es de entender, porque la demanda en los últimos días ha sido descomunal, al grado de pasar en una misma semana de 10 millones, a más de 50 millones de descargas.

Signal tuiteó que han estado agregando nuevos servidores y capacidad adicional pero la demanda récord ha superado sus proyecciones, aclara que millones y millones de nuevos usuarios están enviando mensajes y aprovechó para enfatizar que la privacidad es importante.

We have been adding new servers and extra capacity at a record pace every single day this week nonstop, but today exceeded even our most optimistic projections. Millions upon millions of new users are sending a message that privacy matters. We appreciate your patience.

— Signal (@signalapp) January 15, 2021