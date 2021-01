Vanessa Bryant publicó doloroso mensaje a un año de la muerte de Kobe

A poco más de 10 días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la estrella de la NBA, Kobe Bryant y su hija Gianna, su viuda, Vanessa Bryant publicó a través de una historia de Instagram un emotivo pero doloroso mensaje en donde explica lo complicado de sus emociones ante la pérdida de su esposo e hija, además de darle aliento a personas que hayan pasado por alguna situación similar.

“Permíteme ser real, el dolor es un cúmulo de emociones desordenadas. Un día, estás en un momento riendo y al día siguiente no tienes ganas de estar vivo. Quiero decir esto por las personas que luchan contra el dolor y la pérdida desgarradora. Encuentra tu razón para vivir. Sé que es duro. Miro a mis hijas y trato de superar ese sentimiento por ellas. La muerte está garantizada, pero vivir el resto del día no. Encuentra tu razón”.

En diversos momentos, Vanessa compartió sus esfuerzos por mantenerse firme y estable ante la pérdida, por ella y para sus hijas pero nunca había hablado tan abiertamente sobre su lucha con el dolor.

