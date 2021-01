Índices de crimen en Los Ángeles son exagerados en las primeras dos semanas de 2021

El Jefe de la Policía de Los Ángeles hizo un llamado de atención este sábado acerca del sangriento inicio de año, particularmente en el sur de L.A.

En un mensaje de Twitter, Michel Moore dijo que ya se han registrado 59 víctimas de tiroteos en esa parte de Los Ángeles, comparadas con 7 el año pasado. Además, se han realizado 105 arrestos de individuos con armas de fuego.

En otro tuit, el LAPD dijo que en este inicio de año ya han sido 24 homicidios y 68 tiroteos (en la ciudad), y que esta última cifra es la más alta en el inicio de un año en los pasados 10 años.

2021 has seen the tragic continuation of shooting violence, primarily concentrated in our most disadvantaged neighborhoods.

Our people continue to do their best and needs your help. https://t.co/3qabqDbLmt

— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) January 16, 2021