Apple Stores cierran en Houston, Austin, San Antonio y Fort Worth-Dallas; la pandemia se impone

TEXAS – Localidades de Apple Stores en Houston y otras partes de Texas han tomado la decisión de cerrar temporalmente sus puertas en respuesta al repunte de casos alrededor del estado de COVID-19.

Todas las ocho tiendas en Houston cerraron este lunes hasta nuevo aviso, según informan sus sitios web.

Las tiendas en Austin y San Antonio también cerraron sus puertas.

Apple ya había cerrado tiendas en el área de Dallas-Fort Worth, según informó el Business Journal.

Clientes todavía pueden recoger ordenes que realizaron en línea y citas de Genius Support se respetarán hasta el 18 de enero.

Esta no es la primera vez que Apple Stores han cerrados sus puertas por la pandemia. El gigante tecnológico cerró sus puertas a nivel mundial en marzo durante las primeras semanas de la pandemia. En mayo comenzaron a reabrir gradualmente dependiendo los casos en cada respectiva área.

