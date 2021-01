Fuertes vientos ponen bajo amenaza de incendios a California

Una alerta de incendios se ha emitido para gran parte del sur de California, de acuerdo a información de la oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) por la presencia de fuertes vientos de hasta 80 millas por hora en algunas áreas.

De acuerdo a los especialistas del clima, fuertes ráfagas de hasta 80 millas por hora estarán presentes desde la noche de este lunes y hasta el próximo miércoles en varias zonas de los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo.

Strongest wind event of the season,10pm this evening to 4am, Wed. Strong damaging winds, gusts to 60 mph. May blow down large objects such as trees and power lines. Avoid being outside in forested areas around trees and branches. Use caution if you must drive. Please be safe! https://t.co/gjCWoKihMx

