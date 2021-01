Video de caravana de 6,000 inmigrantes bloqueada por ejército de Guatemala

Una nueva crisis migratoria surgió en Centroamérica con la caravana migrante procedente de Honduras, con unos 9,000 personas en camino a los Estados Unidos; 6,000 están varadas en Guatemala y otras 3,000 avanzan hacia México.

Las autoridades de Guatemala desplegaron cientos de militares para bloquearles el paso y en un video publicado en Twitter se puede ver cómo la valla del ejército fue vencida.

A pesar de ello, los inmigrantes permanecen varados en una carretera del este de Guatemala, donde las fuerzas de seguridad han bloqueado su paso, reportó la agencia Efe.

“Biden déjanos entrar”, dicen algunos de los anuncios que portan los hondureños.

Hasta el momento, el equipo del presidente electo Joe Biden no se ha pronunciado.

This video shows a confrontation between the Guatemalan army, using sticks and shooting teargas, and a group of Hondurans from the caravan who are trying to pass.#CaravanaMigrante #CaravanaMigrante2021 #Caravana2021 pic.twitter.com/SA6qTGJj7A

— John Holman (@johnholman100) January 17, 2021