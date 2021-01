Adultos mayores de 65 años listos para recibir la vacuna de COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para Miguel Ángel Arenas, un músico retirado de 82 años, es ya urgente que le apliquen la vacuna contra el coronavirus.

“A la hora que me digan, voy a ponérmela. No le tengo miedo. Tengo fe en la ciencia. Además ya el virus me quitó a mi hermana de 76 años que murió hace una semana, y su hijo de 35 años que no creía en el COVID, lleva 4 semanas internado en el hospital”, dice.

El 18 de enero, la presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, Hilda Solís firmó una orden ejecutiva para que a partir del 21 de enero, el Departamento de Salud Pública comience a hacer citas para que los residentes de 65 años y mayores de esa edad que viven en el condado, sean vacunados contra COVID.

Para Miguel Ángel, se trata de una muy buena noticia ya que aunque ha logrado escapársele al coronavirus y no ser contagiado, le preocupa adquirirlo y transmitírselo a su esposa quien está enferma de cáncer.

A sus 67 años de edad, Raúl Macías, presidente de la Liga de Fútbol Anáhuac en Los Ángeles, dice que está más que listo para vacunarse contra COVID-19, aún cuando hace tres semanas le diagnosticaron el virus.

“Tuve síntomas muy leves, cansancio y un poco de gripe. Pero de ahí no pasó. Después de estar aislado por varias semanas, estoy esperando los resultados de la prueba para ver si ya no tengo COVID”, cuenta.

Si bien, no confía del todo en la vacuna porque dice que no será 100% efectiva, se siente obligado a aplicársela porque tiene mucha actividad social, y de alguna manera quiere protegerse.

El artista Alfredo De Batuc de 70 años, dice que él no se puede poner la vacuna porque al sufrir del Síndrome Guillain Barré, una condición que afecta el sistema inmunológico, el médico le ha dicho que no es conveniente porque no se sabe cómo pueda reaccionar su organismo ante la presencia de una toxina.

“Lo que hago para protegerme del virus es limitar mis salidas. Cuando salgo uso mascarillas, lentes y careta, y en la casa empleo un vaporizador y hago gárgaras de bicarbonato”.

Pero además, De Batuc dice que no está completamente a favor de las vacunas. “Las producen corporaciones con fines de lucro a quienes lo que menos les preocupa es la salud pública. También la vacuna no ha sido suficientemente probada y no sabemos cuáles son los estragos que pueda traer a largo plazo”.

Con la firma de la orden ejecutiva para iniciar con las citas para vacunar a los mayores de 65 años, el Departamento de Salud del condado ordenó a los funcionarios que se preparen adecuadamente para inmunizar a la población.

“En las últimas semanas, el condado de Los Ángeles ha administrado la vacuna a los trabajadores de salud en la primera línea de combate contra el coronavirus, para que ellos puedan estar seguros mientras salvan vida, así como al personal de los asilos”, dijo Solís.

Y afirmó que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 ha sido una enorme tarea, especialmente durante el repunte sin precedentes de casos, hospitalizaciones y muertes.

La supervisora Solís indicó que si queremos salir de este oscuro invierno, es crítico que avancemos en la vacunación de las personas de 65 años o mayores tan pronto como sea posible, en línea con las recomendaciones del gobernador Gavin Newsom.

La vacuna contra COVID-19 será gratuita para todos, y se ofrecerá a los diferentes grupos en fases. Es probable que esté disponible para el público general en la primavera.

Si eres mayores de 65 años, y quieres sacar una cita, pulsa aquí:clicking here. Si no tienes acceso a Internet, llama al 833-540-0473 de 8 a.m. 8 p.m., 7 días a la semanas.

Para recibir la vacuna, deberás probar tu edad ya sea con tu licencia de manejo, o la tarjeta de MediCare, tu tarjeta de seguro social, pasaporte o cualquier documento oficial que incluya tu nombre y fecha de nacimiento. También tienes que probar que vives en el condado de Los Ángeles, con documentos tales como tu licencia de manejo, el registro de tu vehículo, una carta con sello de correo, un recibo de servicios públicos, tu contrato de alquiler, declaración de impuestos, y otros.

Las vacunas se aplican sin importar el estatus migratorio, y si la persona tiene o no seguro médico.

Hasta el momento se han suministrado 348,000 vacunas, más de 271,000 de la primera dosis y más de 77,000 de la segunda dosis.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles abrió este martes 19 de enero, 5 mega sitios de vacunación para vacunar por día a alrededor de 4,000 personas que califican para la primera fase que son los trabajadores de salud. Los centros de vacunación a gran escala se localizan en: