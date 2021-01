Alguacil padre de una bebé y perro policía murieron en tiroteo en Sacramento

Un día después de que un hombre llamado Robert Stephen Calderón mató a un alguacil de Sacramento y a un perro policía antes de morir en un tiroteo, sus familiares revelaron detalles dramáticos acerca del sospechoso de 46 años de edad.

El lunes por la noche las autoridades persiguieron a Calderón por presunto robo de vehículo. Eventualmente hubo un choque en un estacionamiento del complejo Cal Expo, pero Calderón se negó a salir del vehículo.

Luego que un perro K-9 llamado Riley fue enviado a atacar, Calderón soltó fuego y mató al perro, pero también al oficial Adam Gibson, de 31 años, un veterano de seis años en el Departamento del Sheriff de Sacramento y que tenía una bebé de 9 meses.

Our deepest condolences are with the men and women of the Sacramento County Sheriff’s Office during this difficult time. Sending thoughts and prayers to the family and friends of Deputy Adam Gibson and K-9 Riley. Thank you for your service. #EOW. #saccounty @sacsheriff pic.twitter.com/Ly87CzADPm

