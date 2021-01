Dodgers en su peor racha: muere Don Sutton, el pitcher más ganador en la historia del club

Don Sutton, el hombre que más juegos ha ganado como pitcher de los Dodgers y que estuvo durante tres décadas como comentarista de los Atlanta Braves, murió el martes a los 75 años para sumar otra nota triste en el béisbol.

Apenas el 7 de enero murió Tom Lasorda, exmanager y uno de los más emblemáticos Dodgers de todos los tiempos. Hace algunos meses falleció Ron Perranoski, legendario lanzador y coach de pitcheo de los Dodgers. En septiembre también murieron otras dos leyendas del equipo: Lou Johnson y Jay Johnstone.

El hijo de Sutton, Daron, dijo que su padre falleció mientras dormía. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown había perdido su riñón izquierdo debido a cáncer en 2002 y una parte del pulmón un año después. Luego, en 2019, sufrió una fractura de fémur que lo alejó de los estadios.

Saddened to share that my dad passed away in his sleep last night. He worked as hard as anyone I’ve ever known and he treated those he encountered with great respect…and he took me to work a lot. For all these things, I am very grateful. Rest In Peace. pic.twitter.com/cvlDRRdVXa

