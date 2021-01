FBI arresta a otras tres personas en Los Ángeles por la toma del Congreso

La toma violenta del Capitolio que tuvo lugar el pasado 6 de enero sigue dejando arrestos a lo largo de los Estados Unidos y las autoridades del FBI confirmaron que arrestaron a tres residentes de Beverly Hills por su participación en los disturbios de hace semanas.

Y aunque las autoridades no precisaron los cargos, ni si las tres personas estuvieron involucradas directamente en actos violentos durante la toma del Capitolio, se espera que Gina Bisignano de 52 años, John Strand de 37 y Simone Gold de 55 sean presentados en la corte de Los Ángeles este mismo martes, según informó la Agencia Federal de Investigación (FBI).

Three Beverly Hills residents were arrested by the FBI, assisted by @BeverlyHillsPD, pursuant to federal charges filed in Washington, DC, for their roles at the US Capitol on 1/6/21.

Gina Bisignano, 52, John Strand, 37, & Simone Gold, 55, expected in court this afternoon in LA.

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 19, 2021