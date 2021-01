El condado de Los Ángeles aumenta sus esfuerzos y abre cinco centros de vacunación masiva

Este martes el condado de Los Ángeles se prepara para darle un gran impulso a sus esfuerzos de inmunización contra el coronavirus con la inauguración de cinco centros de vacunación masivos, y tras haber pasado la barrera del millón de casos acumulados.

Además del recién estrenado centro de vacunación en el Dodger Stadium, el condado abrirá desde este martes otro centro en las instalaciones de Six Flags en Valencia, en The Forum en Inglewood, también en Cal State University Northridge, en el Pomona Fairplex y en el edificio del Departamento de Educación del condado en Downey.

Las autoridades aseguran que cada uno de estos nuevos centros serán capaces de administrar 4,000 dosis diarias de la vacuna contra el coronavirus. Por su parte, el del Dodger Stadium podría llegar a 12,000 dosis diarias cuando esté al máximo de su capacidad.

If @CountyofLA is to ever get out of this dark winter, it is critical that we make headway vaccinating people 65 years of age and older as soon as possible – in line with your recommendations, Governor. https://t.co/sKOKaodLy8

— Hilda Solis (@HildaSolis) January 19, 2021