Incendios y 80,000 personas sin luz en el área de Los Ángeles debido a los potentes vientos

Los fuertes vientos que sacudieron el sur de California este martes ya tuvieron consecuencias funestas: algunos incendios y casi 80,000 hogares afectados por interrupciones del servicio eléctrico.

La compañía Southern California Edison decidió el apagón que afectó a 78,500 clientes, además de otros 250,000 en riesgo de quedarse sin luz, como una medida para prevenir posibles chispazos que causen más incendios.

Los poderosos vientos Santa Ana que habían sido advertidos se sintieron en toda la región y provocaron al menos dos incendios en el área de Los Ángeles: el incendio Towsley en las montañas del área de Newhall-Santa Clarita y el incendio Kellogg en San Dimas.

El primero creció hasta 167 acres alrededor de las 8 pm. Se temía que pudiera extenderse hasta el Valle de San Fernando, concretamente a las áreas de Porter Ranch y Simi Valley, pero por el momento no había evacuaciones.

*UPDATE* #TowsleyFire stands at approx. 167 acres with 10% containment. 300 FFs remain on-scene including @LACoFireAirOps water dropping helicopters. No reported injuries. No structures threatened.

El incendio Kellogg fue reportado por última vez en 50 acres. Parecía controlado.

En cuanto a los apagones, el desglose de la población afectada incluyó 17,900 clientes del Condado de Los Ángeles, 18,600 en el de Riverside y 28,800 en el de Ventura, entre otros.

Some customers may be experiencing outages strictly related to strong winds and unrelated to the Public Safety Power Shutoff event. You can view or report an outage by visiting https://t.co/6lllA37cTZ pic.twitter.com/IyFRQWwi3Y

— SCE (@SCE) January 19, 2021