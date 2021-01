Sarah Kohan ya le pidió el divorcio al ‘Chicharito’ Hernández pero él se aferra a la relación 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Hernández y Sarah Kohan atraviesan un muy mal momento en su relación, eso es un hecho. Los rumores sobre su separación no paran y ahora se ha revelado que la australiana viajó a su país para repensar las cosas.

Según la revista TV NOTAS, que publicó una entrevista con una amiga del futbolista, Kohan ya le pidió el divorcio a ‘Chicharito’, pero él está aferrado a su matrimonio.

“[…] Ella ya le pidió el divorcio, y no conforme con eso, le advirtió que le pedirá una pensión millonaria y le dijo que se regresaría a Australia y se llevaría a sus hijos con ella; pero como Javier se opone, Sarah decidió irse unos días a su país de origen, Australia, para poner tierra de por medio”, reveló la fuente.

Por supuesto, la reacción de Javier Hernández fue mala, pues no quiere estar separado de sus dos hijos y mucho menos de Sarah, pues según la fuente “no puede vivir sin ella”.

La amiga del jugador de LA Galaxy también reveló que la relación de la pareja se desgastó cuando nación Nala, su segunda hija, en octubre de 2020.

“Tras el nacimiento de su segundo bebé, la relación se desgastó. Sarah tiene un carácter muy feo y se ponía muy grosera con Javier. Cuando estaba embarazada, decía que era por las hormonas, pero la realidad es que ella siempre fue la dominante; incluso, en octubre del año pasado fue la última vez que ambos subieron a Instagram una foto juntos, y a principios de diciembre ella le dijo que ya no se sentía satisfecha a su lado, que quería el divorcio”.

El entrevistador preguntó cuál fue le respuesta de Javier: “Le pidió que lucharan por su familia y así siguieron, pero ella comenzó a poner mensajes en Instagram dejando ver que ya no quería estar con él, como cuando posteó: ‘La decisión más difícil de tomar, es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño…’, y cosas así. Además, no postearon nada de que hubieran pasado Navidad y Año Nuevo juntos”.

Pese a que Javier #Chicharito aparenta en las redes que no pasa nada en su relación, #SarahKohan ya le pidió el divorcio porque se siente insatisfecha a su lado… #MartesDeTVNotas. https://t.co/BpSxL9dgUm — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 19, 2021

La fuente insiste en que la relación se fue desgastando debido a que Sarah trata mal a la familia de Javier Hernández y aunque ella ya le dejó claro que no quiere seguir con él, Chicharito no entiende.

“Sarah, antes de irse, sí le dijo de frente que no quería nada con él, pero Javier no quiere aceptarlo, le insiste en que vuelvan, por eso ella se la pasa mandándole sus indirectas, y hace unos días se voló la barda al postear: ‘Busca a alguien que te ayude a aliviar la ansiedad, no a aumentarla’; incluso, la semana pasada la captó un programa de TV, y muy grosera se negó a responder, cuando era su oportunidad para decirlo de frente. Pero como te digo, Sarah siempre ha sido muy grosera, e incluso hacía menos a la familia de él“.

“[A Chicharito] Siempre le faltó carácter para controlarla y ese amor se fue transformando en una codependencia hacia ella, tanto, que desde hace más de dos años se encuentra tomando terapia con el exactor y ahora coach, Diego Dreyfuss, con quien ahora relacionan a Sarah”.

Pese a los intentos por salvar su matrimonio y las indirectas, Javier Hernández espera que cuando regrese Sarah de Australia haya cambiado de opinión.

“Javier está muy triste, en el fondo confía en que cuando Sarah regrese de Australia, haya cambiado de opinión y por lo menos lo intenten”, finalizó la fuente.

