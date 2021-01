Encuentran el vehículo militar de $120,000 dólares que fue robado en Los Ángeles

Un vehículo militar que había sido robado de las instalaciones de la Guardia Nacional de la ciudad de Bell, cerca del centro de Los Ángeles, fue recuperado el miércoles.

El FBI informó que el vehículo multiusos de alta movilidad mejor conocido como Humvee apareció en el sureste del Condado de Los Ángeles. Presuntamente se encontró en el interior del canal artificial del Río Los Ángeles en la pequeña ciudad de Vernon.

Thank you partners @CaArmyGuard @LAPDHQ & @CHP_HQ for assisting the FBI’s Major Theft Task Force with the recovery of the #Humvee today in SE Los Angeles County where it was processed by our Evidence Response Team. Our investigation continues to identify person/group responsible. pic.twitter.com/8QevLQYrAx

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 20, 2021