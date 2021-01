Presentadora de noticiero con cáncer demanda al canal por trato discriminatorio

La presentadora de noticias, ganadora del premio Emmy, Andrea Morehead está demandando a la cadena WTHR-TV Channel 13 después de alegar que los empleados de la estación de noticias la acosaron y discriminaron durante su batalla contra el cáncer de mama.

En una denuncia contra la empresa matriz de WTHR-TV, Tegna, Inc. presentada en la corte federal de Indiana el 13 de enero, la abogada de Morehead, Terrance Kinnard, alega que sus compañeros de equipo apostaron dinero sobre si volvería o no al trabajo después de pasar por radiación y tratamientos de inmunoterapia.

“Tales conversaciones eran frecuentes en el entorno laboral de Andrea Morehead y claramente se burlaban del desafortunado diagnóstico de cáncer de Andrea y del tratamiento que estaba recibiendo”, escribió Kinnard en la denuncia.

Según alega Kinnard, la gerencia hizo que para Morehead fuera complicado solicitar ajustes en el horario cuando los efectos secundarios del tratamiento del cáncer se hicieron evidentes.

Cuando se les presentaban estas solicitudes, sus jefes solicitaban documentación médica adicional a los médicos y compartían los detalles de su diagnóstico de cáncer con otros empleados, que era información que ella no tenía la intención de compartir, según la denuncia.

“Como resultado directo de las acciones ilegales y discriminatorias de TEGNA, Andrea Morehead sufrió y continúa sufriendo daños que incluyen, entre otros, la pérdida de ingresos y beneficios, vergüenza, humillación, daños a su reputación personal y profesional, y angustia “, escribió Kinnard en la denuncia.

Según la demanda, Tegna, Inc. despidió a Morehead después de que presentó una queja formal sobre el comportamiento discriminatorio que estaba experimentando ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, una agencia federal. Morehead ya no figura como miembro del equipo en el sitio web de WTHR.

I JUST got the most awesome news – after a two-year journey my scans this morning came back clean and I’m still #CancerFree! Thank you God for #TheComeback of health! ⁦@REDAllianceIndy⁩ ⁦@WTHRcom⁩ #GetYourMammogram #EarlyDetectionSavesLives #MakeYourHealthAPriority pic.twitter.com/6ZRtm7ZstO

— AndreaMorehead (@AndreaWTHR) March 10, 2020