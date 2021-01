Qué alimentos jamás debes comprar por Internet

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Comprar alimentos vía online se ha convertido en una tendencia ascendente entre los consumidores, sin duda existen diversas opciones para poder surtir todo lo que necesite. Entre los alimentos más vendidos se encuentran latas de frijoles, bolsas de arroz, así como alimentos envasados.

Sin embargo, esta manera de adquirir los alimentos no es tan positiva como muchos creen, ya que hay productos que no se deberían pedir en línea. Esto tiene que ver con el hecho de que desconocemos si los procesos sanitarios que realizan las personas que almacenan y empacan los pedidos son correctos y cumplen las normas.

Si bien algunos de los alimentos de esta lista no son recomendables para no comprarlos en línea, es necesario detallar por qué motivo no es recomendable que se adquieran por dicha vía. Un ejemplo de lo anterior es el aguacate, el cual, sin duda, es delicioso, pero por su textura se sugiere se elija escrupulosamente.

Muchas veces los aguacates que compramos no tienen la madurez necesaria para poder ser consumidos, por lo que un cliente puede llevarse sorpresas si no son elegidos correctamente, incluso se puede dar el caso de que estén demasiado maduros, lo que significa que el sabor no será bueno.

Algo similar sucede con duraznos y tomates, éstos se deterioran rápidamente, tienden a enmohecerse y se estropean con facilidad, por lo que son algunos de los peores alimentos para comprar en línea. Si los ordena, es probable que nunca vea si alguno de los productos está en buen estado hasta que lleguen a su puerta.

Es recomendable dejar de pedir alimentos cocidos o crudos de cualquier tipo, ya que éstos requieren refrigeración adecuada, de no hacerlo eso puede dañar su salud. Si se mantiene a una temperatura por encima de 40 y por debajo de 140 grados Fahrenheit durante demasiado tiempo, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC’s) podría terminar enfermándose, incluso si cocina adecuadamente el pescado o carne.

