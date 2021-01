“Canelo” Álvarez revela por qué no pelea contra mexicanos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que llegó al firmamento del boxeo, Saúl Álvarez no ha vuelto a pelear contra un mexicano y en una entrevista con TV Azteca, el pelirrojo explicó sus razones.

“Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido”, dijo tajantemente a la televisora mexicana.

De inmediato al “Canelo” se le cuestionó sobre si le veía potencial a algún boxeador de su nacionalidad y si le daría la oportunidad de enfrentarlo, a lo que respondió que hay uno al que no le cerraría la puerta.

“A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”, acotó.

Y es que en 11 años sólo ha enfrentado a tres mexicanos: a Alfonso Gómez en el 2011, a Alfredo Angulo en el 2014 y al “Junior” en el 2017; a todos los derrotó, sin embargo no es algo que disfrute hacer, ya que dejó claro que prefiere vencer a los pugilistas extranjeros.

Sobre su futuro a mediano plazo, Saúl Álvarez confirmó que su plan es obtener las cuatro coronas en este 2021 y alzarse como el monarca indiscutible de los supermedianos. Su pelea pactada contra Avni Yildirim es el primer paso; posteriormente podría enfrentar a Billy Joe Saunders y Caleb Plant, los campeones de la OMB y la FIB, respectivamente, los dos cinturones que le faltan.

“Quiero ir por todos los títulos de la división, esa es la meta y veremos qué pasa después”, concluyó.