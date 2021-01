Video: A plena luz del día ataca a puñetazos a una mujer para robarle un collar; detecta a la víctima desde lejos

TEXAS – Un video de vigilancia captó el momento que un hombre asaltó descaradamente a plena luz del día a una mujer que se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en el noroeste de Houston.

El asalto violento dejo a la mujer con heridas en el rostro y cabeza luego de haber recibido varios puñetazos del sospechoso.

En las imágenes se observa un vehículo blanco transitando por una calle y que cambia de dirección para luego dirigirse a un estacionamiento donde estaba estaciona la camioneta SUV de la víctima.

Suspects identity sought by @houstonpolice after stealing a victims necklace and then assaulting her while sitting in her vehicle on Nov. 8 at the 6000 block of Ranchester. If you know him, please call @CrimeStopHOU w/info. See full story>https://t.co/fxdv3z4mfP #Robbery #hounews pic.twitter.com/W2o9YfEfua

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) January 22, 2021