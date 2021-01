Ya puedes crear tu propio meme y colocar a Bernie Sanders y sus guantes en cualquier parte del mundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los memes de Bernie Sanders sentado en la inauguración del presidente Joe Biden con sus guantes de invierno se siguen viralizando. Ahora, además, tú también puedes colocarlo en cualquier parte del mundo gracias a un sitio web que desarrolló un estudiante de maestría de la Universidad de Nueva York (NYU).

La página te permite colocar al senador independiente por Vermont en su silla donde quieras gracias a la ayuda de la vista callejera de Google Maps. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página, poner una localización o una dirección, hacer clic en el botón y tendrás a Sanders en el lugar que hayas elegido. La imagen la puedes descargar y compartir en tus redes sociales.

El sitio, que creó el estudiante Nick Sawhney, es bastante básico y no da los resultados precisamente rápido. La razón de la lentitud podría deberse al alto tráfico que recibe. Hay mucha gente que se divierte llevan a Sanders por todo el mundo.

El propio Sawhney puso algunos ejemplos en Twitter:

I made a website where you can put bernie in places using google maps street view. Enjoy!https://t.co/UfY5g9xU2k pic.twitter.com/8rstiEXOHf — nick (@nick_sawhney) January 21, 2021

Otros usuarios lo llevaron a otras partes del globo. México entre ellos:

Mexico City: pic.twitter.com/EQShEkxERg — Las distópicas aventuras de Rvbēn Gvērra (@Guerra_Rb) January 21, 2021

El senador Sanders ha puesto a la venta sudaderas con el meme a $45 dólares y asegura que todos los fondos que recauden irán destinados al proyecto caritativo Meals on Wheels de Vermont.