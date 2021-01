FBI: Explosión en una iglesia en El Monte obliga a abrir investigación multiagencia

Una explosión y varios actos vandálicos fueron perpetrados en la madrugada del sábado en una iglesia en El Monte, una ciudad del condado de Los Ángeles, y el suceso inició una investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las autoridades locales.

UPDATE: Someone threw a bomb at the First Works Baptist Church in El Monte. It’s currently on fire right now. #keepelmontefriendly pic.twitter.com/IGVU0GviAT

El incidente fue informado por varias personas que llamaron al 911 poco después de la 1 a.m. y reportaron que una explosión en la iglesia bautista First Works en 2600 Tyler Avenue, según la policía.

La policía y los bomberos llegaron al lugar y encontraron humo que emanaba del edificio, pero ningún fuego activo, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LAFD).

“Parecía que las paredes de la iglesia habían sido objeto de vandalismo, así como todas las ventanas”, dijo el teniente de policía de El Monte, Christopher Cano. Las ventanas “parecían al principio rotas, luego nos dimos cuenta de que las ventanas no estaban rotas, que en realidad habían explotado por algún tipo de explosión”.

No estaba claro si había alguien dentro del edificio en ese momento. No se reportaron heridos.

The FBI responded overnight with @elmontepolice & @LASDHQ to an #IED attack at the First Works Baptist Church in El Monte, CA. Bomb Techs & the FBI's Evidence Team continue to process the scene. If you have a tip about the responsible party, please call 3104776565. #SeekingInfo pic.twitter.com/LobrjbrZtx

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 23, 2021