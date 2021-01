Hombre de Texas publicó amenazas de muerte contra Alexandria Ocasio-Cortez y contra un policía del Capitolio

TEXAS – El Departamento de Justicia reveló nuevos cargos contra un hombre de Texas, quien presuntamente participó en el ataque al Capitolio y publicó en las redes sociales amenazas de muerte en contra de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y un policía del Capitolio.

El Departamento de Justicia reveló los nuevos cargos en contra del hombre texano identificado como Garret Miller de Dallas.

En total son cinco cargos criminales en su contra por el incidente de la insurrección en el Capitolio, incluyendo ofensas por traspaso y por hacer amenazas de muerte.

Miller presuntamente tuiteó, “asesinen a AOC”, según documentos de la corte.

NEW: Garret Miller of Dallas Co arrested for US Capitol riot

FBI says he posted a selfie on FB, commented “just wanted to incriminate myself a little lol”

When someone tweeted those inside were infiltrators, Miller replied “Nah we stormed it” and “Assassinate @AOC”

(@wfaa) pic.twitter.com/4Wlvlafi6Q

— William Joy (@WilliamJoy) January 22, 2021