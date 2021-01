Un río atmosférico causará nevada masiva en el oeste de Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En lo que ha sido la peor temporada de incendios en la historia registrada en California, con el doble de acres quemados que cualquier temporada anterior y los incendios ardiendo meses después del final de la temporada tradicional de incendios forestales, algunos hace apenas unos días, ahora la fortuna está a punto de cambiar, pero al otro extremo, porque una corriente en chorro con ríos atmosféricos está preparada para golpear a California con fuertes lluvias y nieve masiva durante la próxima semana, reportó CBS News.

A parade of storms is set to bring deep sub-tropical moisture across California starting late Tuesday. This moisture will present a multi-faceted hazards threat with 10"+ rainfall and high snow totals across the Sierra Nevada, through next Saturday. pic.twitter.com/lpmdOBDsMP — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 23, 2021

Como si fuera tocar un interuptor, California y el suroeste de Estados Unidos pasarán del tramo de 6 meses más seco en la historia del estado a la posibilidad de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y nieve tan profunda en las elevaciones que las avalanchas se convertirán en un peligro.

Los científicos dicen que patrones como este, que oscilan entre la sequedad extrema y la humedad extrema, se están convirtiendo en la nueva normalidad y probablemente empeorarán, debido en parte al cambio climático causado por los humanos.

At 220 pm, shower activity continues to increase across SW Calif. Brief heavy downpours producing localized rain rates around 0.50"/hour in the Santa Ynez mtns and near Agoura. Local roadway flooding possible. #LAWeather #LArain #cawx #Socal pic.twitter.com/JUDjpHY5c3 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 23, 2021

10 días de tormentas

Los próximos 10 días traerán con una avalancha de tormentas que azotarán la costa oeste: llegarán a lo largo de la corriente en chorro centrada sobre California y el suroeste.

Relentless Pacific jet stream (in shades of red/white/pink) for the next 1-2 weeks along the West Coast. That means storm after storm after storm on the way! (this is at 700 mb) pic.twitter.com/c9GzRRNGv1 — Jeff Berardelli (@WeatherProf) January 23, 2021

El sábado, la primera de una serie de tormentas arrojó nieve en el área de Great Basin con Park City, Utah, acumulando más de un pie de nieve.

La próxima tormenta del domingo por la noche también parece leve, y el lunes, se espera que la cordillera de Sierra Nevada de California vea alrededor de un pie de nieve.

El miércoles, una tormenta se sumergirá hacia el sur a lo largo de la costa oeste, esparciendo fuertes lluvias en las elevaciones más bajas y nevadas más blancas desde Washington hasta Oregon y California. Lo que convertirá a este sistema ordinario en un extraordinario productor de nieve, es su conexión con un río atmosférico.

Y aunque es pronto y las cosas pueden cambiar, una vez que el sistema llegue al centro-sur de California, probablemente pivotará, se tambaleará y se reformará. Al hacerlo, la banda más pesada de humedad asociada con lo que se llama un río atmosférico (AR) se atascará en la zona durante 36 a 48 horas.

Atmospheric river set up looks more probable Wednesday – Friday as moisture values 200-400% above normal stall over Southern and Central California. With vulnerable and fire scarred landscape, threat for flooding and landslides and mountains of mountain snow! #CAwx pic.twitter.com/4FYUbi4tL8 — Jeff Berardelli (@WeatherProf) January 23, 2021

Qué es un río atmosférico

Los ríos atmosféricos son como mangueras de vapor de agua contra incendios, a menudo con una conexión directa con los subtrópicos. Se sabe que transfieren humedad hasta 15 veces la tasa del flujo de humedad promedio en la desembocadura del río Mississippi. Esto empaqueta la humedad densa en una banda muy estrecha.