Conor McGregor es destruido en Abu Dhabi y el irlandés se convierte en meme

Con una impactante combinación de golpes a la cabeza en el segundo round, el peleador estadounidense Dustin Poirier destruyó el sábado a Conor McGregor, la mayor estrella de las artes marciales mixtas, quien hacía su regreso al octágono luego de un año.

Luego de un primer round en el que ambos se conectaron a pie, el irlandés no tuvo respuesta contra el mejor boxeo de Poirier, y en ese segundo asalto fue lastimado, finalmente cayendo de espaldas. El réferi detuvo el pleito a los 2:32 minutos para evitar mayor castigo.

La pelea, efectuada en Abu Dhabi, no fue por el campeonato de peso ligero, una división en la que reina el ruso Khabib Nurmagomedov. Pero Poirier (27-6), de 32 años, sin duda se gana el derecho de buscar la corona.

Para McGregor, el hombre que siempre es noticia, es su tercera derrota en sus últimas seis peleas. El “Notorious”, a los 32 años de edad, ya no es lo que fue, ni siquiera contra un oponente al que había vencido en 2014 en el primer asalto. Su récord queda en 22-5.

El irlandés llegó a la lujosa Etihad Arena en Abu Dhabi en un imponente Rolls Royce, del cual descendió con su habitual presunción.

Pero un rato después, el caché quedó de lado y McGregor se convirtió en meme.

