Hablar ayuda a superar la pérdida de los seres queridos

Para Ángela María Ortíz, el tema de la muerte no es un tabú. Desde que era pequeña oyó hablar sobre esto con naturalidad y franqueza a su bisabuela en Panamá, donde la familia vivía antes de emigrar a Estados Unidos.

Es por eso que hace unos días, cuando su tío político, José González Torres, murió víctima de complicaciones relacionadas con el covid, asimiló la pérdida con resignación.

El tío José, o don José, como muchos lo llamaban, era hermano de la suegra de Ángela María Ortíz; tenía 96 años y era originario de Yahualica, un pueblo en el estado mexicano de Jalisco. Lo que comenzó con lo que se pensó que era un catarro leve, terminó con una neumonía que fue ocasionada por el coronavirus.

José González, quien estaba lúcido y vivía en una residencia para ancianos en Los Angeles, comenzó con síntomas el 6 de enero y falleció el 11 de enero, cinco días después.

“Llegó a Estados Unidos en los sesentas”, escribió Ángela en su muro de Facebook. “Trabajó en los grandes edificios del centro [de Los Angeles]. Comenzó como operador de elevadores y trabajó como encargado de mantenimiento hasta que se retiró”.

No obstante, aunque Ángela y su esposa Rosa Rodríguez están viviendo el duelo con relativo estoicismo, este no es el caso de muchas otras personas, dijo Brenda Hernández, coordinadora del programa satélite en español del Our House Grief Support Center de Los Angeles.

“Aunque los grupos de apoyo al duelo son una gran necesidad, no mucha gente nos llama”, dijo; “especialmente de la comunidad latina”.

Mientras que los servicios en inglés de este centro tienen una gran demanda, no es lo mismo para los de español, dijo Brenda Hernández.

Este lugar, que tiene oficina de atención al público en West Los Angeles, Woodland Hills y Koreatown, ofrece servicios de apoyo al duelo, educación y recursos. Para los hispanohablantes son gratuitos, y eso se debe a la poca demanda que existe por parte de esta comunidad.

“Hay una barrera que no les permite buscar apoyo”, dijo la coordinadora del centro. “Puede ser por miedo o porque no saben que existen estos grupos”.

Uno de esos miedos es hablar de la muerte, que se considera un tema tabú en muchas culturas.

“En mi experiencia, he visto [que muchos latinos piensan] que si hablamos de la muerte es como si la atrajéramos”, dijo Hernández. “Que vamos a atraer esa energía”.

Otras personas tampoco acuden al centro –que por ahora ofrece la asesoría a distancia debido a la pandemia– porque tienen la idea equivocada de que deben presentar documentos que demuestren que viven en el país legalmente; los requisitos son vivir en el condado de Los Angeles, que la muerte del ser querido haya sucedido dentro de los tres años recientes y ganas de mitigar el dolor de la pérdida.

“Los latinos no hablamos de nuestros sentimientos”, dijo Brenda Hernández. “Hay personas en el grupo que dicen que tienen a su familia, pero que no se sienten cómodos con hablar porque van a pensar que no son tan fuertes como los demás”.

La situación es más crítica con los hombres, quienes son más renuentes a hablar de sus penas, dijo Hernández.

“En la comunidad latina la religión y la fe juegan un papel muy importante”, dijo. “Piensan que si la persona no para de llorar no va a descansar el fallecido, y en los hombres es aún peor; la mentalidad es que tienen que ser fuertes, que no deben llorar y que tienen que ser hombre, y por eso no buscan apoyo”.

Es por eso que no es de extrañar que quienes acuden a este centro a buscar ayuda son en su gran mayoría mujeres; el porcentaje es de 90 por ciento, comparado con 10 por ciento de hombres.

Los servicios de Our Home no solo están disponibles para quienes han sufrido la pérdida de un ser querido debido al covid; y tampoco la muerte tuvo que haber sucedido en este país. Muchos deudos han tenido que enfrentar la pérdida de parientes o amigos a la distancia.

En el caso de Ángela y su familia, por ahora no podrán enterrar al tío José y tampoco podrán realizar una ceremonia de despedida. Pero cuando sea posible, celebrarán su vida con vino tinto y tequila, las bebidas favoritas de don José.

Estos sitios ofrecen asesoría y servicios para quienes enfrentan la pérdida de seres queridos.

Kaiser-Permanente Hospice

12200 Bellflower Blvd.

Downey, CA 90242

(562) 622-4317

Miller Children’s Hospital and Long Beach Memorial Medical Center

Todd Cancer Institute

2801 Atlantic Avenue (562) 933-2000

Long Beach, CA 90801

http://www.memorialcare.org

New Hope Grief Support Community

3443 San Anseline Avenue

Long Beach, CA 90808

(562) 429-0075

http://newhopegrief.org

Hospice of the Conejo

80 E. Hillcrest #204

Thousand Oaks, CA 91360

(805) 495-2145

ICAN National Center for Child Fatality Review

4024 Durfee Avenue

El Monte, CA 91732

(626) 455-4585

http://ican-ncfr.org

Grief Recovery Institute

PO Box 6061-382

Sherman Oaks, CA 91413

(818) 907-9600

http://grief-recovery.com

CHANGES: Grief Support for Grieving Children & Families

Pathways Hospice

3701 Michelson Street

Lakewood, CA 90712

(562) 531-3031

http://pathwayshospice.org

OUR HOUSE Grief Support Center

1663 Sawtelle Blvd., Suite 300

Los Angeles, CA 90025

(310) 473-1511

http://ourhouse-grief.org

Gary A. Garcia Foundation

302 North Laveta Terrace

Los Angeles, CA 90026

(213) 482-8500

The Gathering Place

514 North Prospect Avenue #19

Redondo Beach, CA 90277

(310) 374-6323