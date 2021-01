Mujer de Virginia mató a sus 3 hijos y 2 hijastros, incendió su casa y suicidó, determina investigación

Una mujer se suicidó tras matar a sus tres hijos y dos hijastros no sin antes incendiar la casa de la familia en Greenbrier, Virginia Occidental.

Así lo dio a conocer el alguacil del condado de Greenbrier, Bruce Sloan, quien realizó una conferencia de prensa el jueves para compartir los detalles del incidente tras concluir la investigación sobre estos terribles hechos.

TRAGEDY: Oreanna Antoinette Myers, 25 shot her three children and two stepchildren in the head at their home, the children were between 1 to 7 years old. Oreanna was upset that her husband stayed with relatives instead of at home during the work week due to transportation issues. pic.twitter.com/9OoG1VeXzy

— Apex World News (@apexworldnews) January 22, 2021