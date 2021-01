¿Padeces insomnio? Haz estos rituales para dormir como bebé

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El ser humano necesita dormir alrededor de ocho horas diarias, pero muchas personas padecen insomio por diversas causas, y pasan la noche dando vueltas en la cama, otras cuando logran dormir, ya tiene que levantarse para ir a trabajar o para cumplir con otras responsabilidades.

No importa la causa que te esté provocando el insomnio, aquí te damos algunos consejos paa que puedas conciliar el sueño y duermas como un bebé y descanses como mereces.

Té de tila hierbabuena y pasiflora

No hay nada mejor que una buena infusión relajante, para ello necesitas tila, hierbabuena y pasiflora, pero también necesitas crear un ambiente relajante y una vela blanca.

Ya que tengas tu té, busca un espacio donde puedas relajarte, y antes de prender la vela repite lo siguiente:

“Muchas gracias universo por brindarme la energía para cumplir con mis deberes y disfrutar de los placeres que me has dado el día de hoy. Te pido me permitas ahora ser dueña de mi descanso, para reconciliarme con el sueño y descansar para mañana volver a comenzar. Te lo pido por favor, bajo la gracia, de manera perfecta y en armonía para todo el mundo. “

Es importante que mientras hagas la oración anterior enfoques toda tu energía en la infusión para tener un mejor resultado.

Deja la vela prendida durante tres minutos, luego apágala y deja que se vaya el humo, después ya podrás disfrutar de tu té relajante.

Adiós a las penas que te quitan el sueño

Son muchas las causas que te pueden estar quitando el sueño, pero es importante que logres conciliarlo para no afectar más tu salud emociona y física.

Así que pon atención a este remedio que te ayudará a dormir lo necesario por las noches.

Se trata de transmitir tu energía negativa a una muñeca de carrizo, a la que le contarás tus penas, lo que crees que te está causando el insomnio, preocupaciones y angustias.

Debes llevarla contigo todo el día, y por las noches antes de dormir, cuéntale tus penas y lo que deseas, luego ponla debajo de tu almohada, eso te ayudara a canalizar y equilibrar tu energía para que puedas dormir.

El uso de los cuarzos

Una buena manera de relajarte y poder conciliar el sueño es recurrir a los cuarzos, ya que de acuerdo a los expertos, estos tiene grandes propiedades relajantes, y todo esto depende de sus colores.

Y es que los cuarzos se caracterizan por la gran energía que desprenden desde su interior, por ejemplo el rosa representa la paz, amor, tranquilidad y serenidad, es ideal para que puedas dormir bien.

Con el cuarzo rosa necesitas hacer un ritual cada inicio de mes y dormirás como todo un bebé.

El ritual que tienes que hacer es muy simple, solo necesitas un cuarzo rosa, un reloj, una vela de color claro.

Ya que tengas todos estos objetos, prende la vela frente a ti, toma el reloj, mueve las manecillas al ahora que deseas dormir y ponlo a la izquierda de la vela, luego con el cuarzo recorre todo tu cuerpo y colócalo del lado derecho del cuarzo.

Para después decir:

“Muchas gracias universo por brindarme la energía para cumplir con mis deberes y disfrutar de los placeres que me has dado el día de hoy. Te pido me permitas ahora ser dueña de mi descanso, para reconciliarme con el sueño y descansar para mañana volver a comenzar. Te lo pido por favor, bajo la gracia, de manera perfecta y en armonía para todo el mundo.”

Luego coloca el cuarzo sobre las manecillas del reloj, apaga la vela y deja que se vaya el humo, verás que podrás dormir fácilmente