Captan a una avioneta volando con un mensaje: “Trump, el peor presidente de todos los tiempos”

Un avión con una pancarta con un mensaje claro, que calificaba a Donald Trump como el “peor presidente de todos los tiempos”, fue vista este fin de semana volando cerca de Mar-a-Lago, el campo de golf de Florida donde se aloja desde que dejó la Casa Blanca.

“Trump, el peor presidente de todos los tiempos”, fue uno de los carteles, mientras que otro decía “Trump, patético perdedor, vuelve a Moscú”, informaron medios como TMZ.

Trump is getting warm welcome from the skies near Mar-a-lago today pic.twitter.com/S6uUFx3t30

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 24, 2021