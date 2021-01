¡Por videollamada! Miguel Herrera revela que lo despidieron a través de Zoom

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras su salida como entrenador del América, Miguel ‘Piojo’ Herrera ha aprovechado su carisma y personalidad siempre llamativa para hacer en recorrido por los más diversos medios de comunicación, desde programas deportivos como analista, hasta programas de espectáculos donde da cuenta de su vida.

En uno de estos programas, en entrevista con la conductora María Patricia Castañeda, el ‘Piojo’ explicó qué directivo del América le comunicó su salido del club y además lo hizo por una videollamada por Zoom, sin atreverse a dar la cara de manera presencial.

“Cuando nos llama Joaquín Balcárcel, jefe de Santiago, nos llama por el Zoom y dice: ‘pues yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación‘, y le dije: mira no estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando‘, a final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: ‘hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman’ y bueno no me queda más que agradecer a la institución”, detalló el ‘Piojo’ en la entrevista.

A pesar de ser un nombre desconocido para el fútbol mexicano, Joaquín Balcárcel es el actual jefe de Staff Ejecutivo de Televisa. Luego de que Yon de Luisa dejara su cargo como jefe de todo lo relacionado con el futbol en Televisa y Mauricio Culebro también saliera de la institución, Joaquín dio un paso adelante y empezó a tener mayor injerencia en los temas deportivos.

