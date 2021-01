Ana Patricia Gámez, de Enamorándonos, usa faja para ocultar la celulitis, igual que Carolina Sandoval

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de unas largas vacaciones de Navidad, Ana Patricia Gámez regresa a las pantallas de Estados Unidos con “Enamorándonos” (Unimas), estrena línea de fajas y compagina su trabajo con su faceta de madre de Gael y Giulietta.

Cuando no estás en el show, ¿qué es lo que más extrañas?

Extraño el glamour, porque ahorita yo me tuve que peinar, yo me tuve que maquillar, medio, ¿no? Entonces, en “Enamorándonos” el glamour con Millie (la maquillista) es full, entonces eso es una de las cosas que más extraño y las bromas de Rafael (Araneda), que a veces no lo aguanto y lo quiero ahorcar, pero uno la pasa increíble.

¿Qué planes tienes este año?

Estoy lanzando mi línea de fajas, para las chicas que quieran tener cinturita o que quieran que la ropa se les vea más bonita.

Pero Ana, ¿tú usas faja?

Yo, mi amor, toda la vida, te voy a decir por qué. Obviamente, los pantalones, los jumpsuits te los pones, pero con ropa interior se marca, y no te estoy hablando de esas fajas que son de esas que no las soportas y que no te las puedes poner, sino como una presión media hacen que se te vea más bonito y que no te vean la celulitis.

“Todas tenemos celulitis, en lo que son los muslos, la parte de atrás de las piernas, entonces con estas (fajas) no se te ve“.

La presentadora tiene las manos llenas entre su trabajo, su negocio y su papel de mamá, especialmente ahora que el más pequeño de la casa tiene “mamitis”.

“Gael está yendo a pre-K, pero ahorita tiene una mamitis, tiene mamitis aguda. No me deja en paz: cambiarle el pañal, darle el biberón, darle de comer, me agarra de la mano mientras estamos en la casa, pero dicen que los varoncitos son de mamá y yo encantada, ¡imagínate, cómo no!”.