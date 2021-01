Dramático video de policías de San Antonio rescatando pasajeros de un vehículo que estalló en llamas

TEXAS – El Departamento de la Policía de San Antonio difundió imágenes captadas por una cámara corporal de los oficiales que rescataron unos pasajeros de un vehículo que estalló en llamas este lunes en el oeste de San Antonio.

Según la Policía, el vehículo involucrado en el incidente fue chocado por una camioneta SUV que se pasó un semáforo en rojo a eso de las 9 p.m. cerca de la intersección Callaghan y Culebra.

Nuevas imágenes compartidas por la Policía muestran lo que los oficiales vivieron durante el peligroso incidente.

A HUGE shoutout to West Patrol Officers A. Canales #0107, R. Mireles #0852, J. Ramos #1195, and D. Casas #0326!

Together, they helped save two citizens from a SUV that was on fire last night at Culebra and Callaghan. Watch their story ➡️ https://t.co/sGMpDINgMS pic.twitter.com/6WpM7IwBWN

— San Antonio PD (@SATXPolice) January 27, 2021