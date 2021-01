Biden firmó órdenes ejecutivas para reabrir inscripciones a Obamacare y fortalecer Medicaid

El presidente Joe Biden está reabriendo la inscripción en los intercambios federales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, como parte de dos acciones ejecutivas de atención médica que firmó el jueves, dando un paso para ayudar a los estadounidenses sin seguro, que el expresidente Donald Trump rechazó realizar pese a la pandemia de coronavirus.

Es el primer paso de Biden para cumplir con su promesa de campaña de reforzar la histórica ley de reforma de salud que defendió como vicepresidente. Y se produce cuando más estadounidenses podrían estar enfrentando la pérdida de cobertura, debido a la recesión económica impulsada por la pandemia de coronavirus.

“Hoy, estoy a punto de firmar dos órdenes ejecutivas que básicamente, la mejor manera de describirlas, es que son para deshacer el daño que ha hecho Trump”, dijo Biden. “No hay nada nuevo que estemos haciendo aquí más que restaurar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y restaurar Medicaid a la forma en que era antes de que Trump se convirtiera en presidente”.

This afternoon, I took action to restore and strengthen Americans’ access to quality, affordable health care. The issue is personal to me — and now more than ever, I’m committed to ensuring everyone has access to the care they need. pic.twitter.com/2tFsLc7DW7

— President Biden (@POTUS) January 28, 2021