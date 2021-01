Covered California celebra órdenes ejecutivas del presidente Biden en torno a la cobertura de salud y el periodo de inscripción

Tras la firma de dos órdenes ejecutivas firmadas este jueves por el presidente Joe Biden en torno al tema a la cobertura de salud y la extensión del Período Anual de Inscripción Abierta del programa federal conocido como Obamacare, Covered California se ha comprometido a lanzar una campaña para promover el nuevo período de inscripción especial.

Covered California, la agencia estatal de California encargada de administrar el programa derivado del Affordable Care Act (Obamacare), establecerá un período de inscripción especial para darle más tiempo a quienes aún necesitan una cobertura de salud y que están siendo afectadas por la pandemia del COVID-19, de acuerdo a un comunicado.

“California celebra el liderazgo de la administración Biden-Harris y esperamos con ansias poder trabajar con el gobierno federal y así poder responder efectivamente a la pandemia del COVID-19 y cubrir a todos los californianos”, aseguró el Secretario de Salud y Servicios Sociales de California, Mark Ghaly.

Executive order from @potus will create a #healthinsurance special enrollment period from February 15 to May 15. Here's what else the executive orders from @JoeBiden are expected to achieve. | from @LouiseNorris https://t.co/RuahaI04LY pic.twitter.com/6LPbgl6cfz

— healthinsurance.org (@hio_org) January 28, 2021