Coronavirus en California: están muriendo más personas, pero los casos han bajado a un 50% en semanas

Aunque el estado de California reportó este miércoles 697 fallecimientos debido al coronavirus -la segunda mayor cifra en las últimas tres semanas-, el panorama de la pandemia del COVID-19 se encuentra en mejoría con un claro aplanamiento de la curva de contagios.

Este miércoles se reportaron 16,728 nuevos casos de COVID-19 en California, de los cuales 6,917 fueron registrados en el Condado de Los Ángeles. Siguen siendo muchos, pero si se compara con los números de hace tres semanas (7 de enero) cuando hubo 36,385 nuevos casos en el estado y 19,719 en el condado angelino, entonces se refleja una reducción de alrededor de 54% y 65%, respectivamente.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 3,169,914

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

More information at https://t.co/TLLUGwPGY7. pic.twitter.com/S4GGGkrx44

— CA Public Health (@CAPublicHealth) January 27, 2021