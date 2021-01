El coronavirus cumplió un año desde que se detectó por primera vez en Los Ángeles y este es el saldo que ha dejado

El 26 de enero de 2020 se detectó el primer caso de coronavirus en el condado de Los Ángeles y desde entonces, el COVID-19 se quedó en el territorio angelino hasta convertirlo en el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos.

Aquel primer infectado detectado en enero, era un viajero que recientemente había regresado a Los Ángeles desde Wuhan, China donde se detectó el virus por primera vez en la historia, y desde ese momento el condado no solo ha sido sido desbordado por el número de casos y de fallecidos, sino que además ha encontrado varias de las cepas del virus en la ciudad.

Actualmente el condado de Los Ángeles ha acumulado un total de 1,085,044 casos, siendo el primer condado de Estado Unidos en pasar una barrera del millón de contagios. Además, 15,592 personas han perdido la vida debido al virus, lo que ha llevado al reciente colapso de las morgues y funerarias del área de L.A.

Public Health Marks One-Year Anniversary of First COVID-19 Case by Urging Businesses and Individuals to Comply with Preventive Measures. Public Health Reports 291 New Deaths and 5,927 New Confirmed Cases of #COVID19 in Los Angeles County. View https://t.co/RYisdasHlf for More. pic.twitter.com/JEPx2TYgA1

