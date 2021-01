Desde esta semana los educadores de Long Beach califican para recibir la vacuna del coronavirus

A pesar de que la gobernación de California aseguró el martes que cambiaría su sistema de distribución de vacunas contra el coronavirus hacia un enfoque por edad y no por grupos de riesgo, como se había planteado inicialmente, la ciudad de Long Beach empezó a vacunar a los educadores que viven en su territorio el lunes.

De acuerdo al alcalde de la ciudad, Robert García los profesores y el personal de las escuelas deben ser vacunadas si se quiere regresar a la educación presencial de forma segura, además el edil de la ciudad al sur del condado de Los Ángeles habría anunciado la semana pasada la vacunación de los trabajadores esenciales, adelantándose al plan estatal.

I’m a teacher and married to one, so I understand how important vaccinating our educators are to reopening school campuses safely. pic.twitter.com/zQLkNvaCsj

— Robert Garcia (@RobertGarcia) January 26, 2021