MyTurn CA: la nueva aplicación de California que le notificará cuándo podrá vacunarse contra el coronavirus

La gobernación de California ha sido enfática en que actualmente el inventario de vacunas de coronavirus se mantiene limitado e incluso anunció que cambiaría la prioridad de sus sistema de administración y como parte de esos esfuerzos, lanzó la herramienta MyTurn California para informar a sus residentes acerca de la disponibilidad de las dosis según su calificación demográfica.

El gobernador Gavin Newsom anunció la creación de la plataforma esta misma semana y aseguro que todos los californianos pueden hacer uso de la herramienta para recibir una notificación en el momento en que califiquen para recibir una dosis de la preciada vacuna.

Californians can now sign up to get notified via text or email when it’s their turn to get the #COVID19 vaccine.

Eligible folks in LA & San Diego — as a part of our pilot program — can begin scheduling appointments on the same platform.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 26, 2021