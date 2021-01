Llega el río atmosférico a California: algunas zonas corren peligro ante exceso de lluvia y nieve

Casi todo el estado de California espera recibir su mayor cantidad de lluvia en muchos meses a partir de este martes por la noche y hasta la mañana del viernes, según el área. El pronóstico del tiempo trae consigo alertas y algunas evacuaciones.

El condado de San Mateo, justo al sur de la ciudad de San Francisco, y algunas comunidades de la costa central como Big Sur, han ordenado evacuaciones debido al riesgo de que la intensidad de las lluvias provoque deslaves luego de un año en el que los incendios en gran parte del estado dejaron a las montañas y colinas sin vegetación.

La tragedia de 2018 en Montecito, en el Condado Santa Bárbara, es el perfecto ejemplo del peligro que se puede presentar debido a la combinación de suelos erosionados por el fuego y exceso de agua.

GOES-WEST IR 🛰️ imagery this evening is capturing the atmospheric river plume rapidly moving into far NW California (eg. Point Mendocino). Overcast conditions across our region will rapidly evolve into heavy rain bands & strong winds this evening. Be weather-aware tonight! #CaWx pic.twitter.com/Vqb8oOlup7 — NWS Bay Area (@NWSBayArea) January 26, 2021

Las imágenes de satélite del martes por la tarde muestran cómo el río atmosférico se posaba por encima de la costa del norte de California.

La precipitación ya se ha evidenciado en las zonas montañosas con nevadas, como en el área de Grapevine, al norte de Los Ángeles, donde el Freeway 5 tuvo que ser cerrado al tráfico por varias horas.

Multiple feet of snow and blizzard conditions are on the way for the mountains of northern and central California. Travel will be dangerous. At lower elevations and near the coast, heavy rain is expected and likely to lead to flash flooding and debris flows near burn scar areas. pic.twitter.com/MxkAN9jLjv — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 26, 2021

También hay cierta preocupación por las comunidades localizadas al pie de la Sierra Nevada, tanto norte como centro de California, una enorme región también azotada por los incendios en 2020. El aviso es de múltiples pies de nieve en la sierra y posibles inundaciones. Podría haber apagones de energía, acumulación de nieve y exceso de desechos acarreados por la corriente.

Here comes our storm! This #GOES17 satellite loop with lightning flashes confirms the strength of this system approaching the NW CA coast & the long stream of moisture associated with it. We expect rain to pick up along our Central Coast tonight. #CAwx #AtmosphericRiver #LArain pic.twitter.com/WZjUE169sA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 26, 2021

En el sur de California, donde este martes fue un día soleado y frío, la situación no es tan preocupante respecto al riesgo de deslaves. Por el contrario, la lluvia es muy bienvenida. Se pronostica que entre miércoles y jueves haya mucha lluvia, como no se ha visto en muchos meses.

El fin de semana cayó nieve en partes montañosas de Los Ángeles, incluso en el área de Malibu, un emblema de sol y playa angelina.