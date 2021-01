La nieve en el sur de California llega a Malibu, un emblema de sol y playa de la región

Apenas una semana después de que las temperaturas en el área de Los Ángeles se acercaban a los 90 grados F, es decir, arriba de los 30 grados C, este sábado hubo lluvia y en una de las ciudades más conocidas por su sol y su playa cayó nieve.

Las fotos de Malibu -una ciudad de famosos, de turistas y surfistas- con nieve cubriendo el paisaje y las calles son una de las cosas más raras que se han visto últimamente relacionadas con el clima.

Malibu got some hail today, while Angeles National Highway has been shut down due to snow, as SoCal gets hit with winter weather. https://t.co/VSLuhA7nrn pic.twitter.com/9eWJFIBgbJ

Deputies assisting CHP – West Valley on another roll over, this one is on Malibu Canyon… and yes that is snow on the ground😳. If you need to be on the roads, please #slowdown and keep your 👀 eyes on the road. @thelocalmalibu @MalibuNews @acornnewspaper @TheMalibuTimes @991KBU pic.twitter.com/mgOPXWp6rp

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 24, 2021