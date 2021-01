Reabren el paso en el Freeway 5 cerca de Grapevine después de casi 24 cerrado por la nieve

El mediodía de este martes el Distrito 7 del Departamento de Transporte de California (CalTrans) informó la reapertura del Freeway 5 a la altura de Grapevine, después de permanecer por más de 24 horas cerrada debido a las nevadas del domingo y lunes.

Poco después de las 12:30 del mediodía de este martes, CalTrans informó a través de su cuenta de Twitter que reabrió parcialmente el paso vehicular en la autopista, aunque algunos canales permanecían cerrados en ambas direcciones.

I-5 OPEN to traffic through the Grapevine. NB 5 at Parker Rd. in Castaic two left lanes remain closed. SB I-5 from Hasley Canyon Rd. to Parker Rd. two left lanes closed. SB I-5 at Grapevine Rd. left lane closed. Unknown duration for lane closures. @CaltransDist6 @CaltransHQ pic.twitter.com/pwWetDld3s

De acuerdo a la agencia, la circulación dirección norte a través del sector de Grapevine, que se extiende por unas 12 millas, está abierto parcialmente ya que los dos canales de la izquierda desde Parker Road en Castaic permanecerán cerrados; por su parte, en dirección sur los dos canales de la izquierda desde Hasley Canyon Road hasta Parker Road también permanecen cerrados.

De acuerdo a las autoridades aun se desconoce la duración de dichos cierres paricales.

I-5 remains closed between Parker Road in Castaic and Grapevine Road. Crews continue to work hard to clear ice from I-5 & ramps. As of 10:30 a.m. State Route 58 is open with CHP escorts, so EB SR-58 to SB SR-14 is a possible alternate route. https://t.co/xbyTKqK844 pic.twitter.com/iL0mjKC9W8

— Caltrans District 7 (@CaltransDist7) January 26, 2021