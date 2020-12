Así funciona California Notify la aplicación que te notifica si estuviste expuesto al coronavirus

Después de dar buenos resultados durante las pruebas piloto, este jueves la nueva herramienta del estado dorado, California Notify, está disponible para todo público. El desarrollo tecnológico de Apple y Google le notificará de forma anónima si estuvo en contacto con un contagiado de coronavirus.

Y aunque la vacuna estuvo lista casi al mismo tiempo que la herramienta de seguimiento y prevención, CA Notify viene a ofrecer una ventaja en la vida diaria de los californianos y es la de ser advertidos automáticamente si estuvieron en peligro de contagio gracias a códigos de seguimiento intercambiado entre los teléfonos inteligentes.

La herramienta anunciada por el gobernador Gavin Newsom esta semana, funciona en dispositivos con sistema operativo Apple y Android.

NEW: CA has partnered with @Google and @Apple to launch a #COVID19 exposure notification app, CA Notify.

Starting Thursday, you can opt in to get push notifications on your phone if you have been exposed to COVID-19.

This is 100% private & secure.

More: https://t.co/xtXFwVeWc2

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 7, 2020