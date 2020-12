Beverly Hills se revela y aprueba resolución para ignorar orden de cierre de restaurantes en L.A.

Desde el pasado 25 de noviembre que se emitió el mandato que impide que los restaurantes sienten comensales en sus instalaciones aunque estén en exteriores, muchos han estado en contra de la medida y una segunda ciudad del condado de Los Angeles ha decidido que ignorará el mandato.

La noche del pasado martes el Concejo Municipal de Beverly Hills aprobó unánimemente una resolución para oponerse a la prohibición de atender a comensales en las instalaciones al aire libre.

The BH City Council unanimously approved a resolution opposing the LA County Public Health Officer order that prohibits outdoor dining across the County & BH. City Council also considering legal action & exploring creation of a City Health Dept. More at https://t.co/LN6pEgziHj pic.twitter.com/uJaZWSVo3Z

— CityofBeverlyHills (@CityofBevHills) December 2, 2020