Condado de L.A. presenta programa de ayuda económica para restaurantes tras el cierre de tres semanas

A casi una semana de haber ordenado el cierre de las operaciones en las instalaciones al aire libre de los restaurantes, las autoridades del condado han anunciado un nuevo programa de ayuda para los dueños de restaurantes que abrirá el periodo de solicitudes el próximo jueves de esta misma semana.

KeepLACountyDining es como han llamado al programa que otorgará una ayuda de $30,000 dólares a los restaurantes que califiquen y cumplan ciertos requisitos de elegibilidad establecidos por el condado.

El programa de ayuda económica anunciado este martes recibirá solicitudes de dueños de restaurantes desde el próximo jueves 3 de diciembre y hasta el domingo 6 de diciembre a la media noche.

LA County is launching a grant program to help restaurants impacted by #COVID19 restrictions. Eligible businesses can receive $30,000 for Working Capital Assistance. Applications open on Thursday, 12/3/20 at 12:00 a.m.

Learn more: https://t.co/PgaGCR93e1 pic.twitter.com/YzRjDiWevt

— Los Angeles County (@CountyofLA) December 1, 2020