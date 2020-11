Inicia investigación independiente en torno a la muerte del joven hispano Andrés Guardado y la versión del LASD

Desde que se conoció la muerte del joven Andrés Guardado el pasado mes de junio, ha habido mucha polémica sobre el caso el cual disparó protestas y enfrentó a la comunidad con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) por considerar el caso como violencia policial.

Tras la demanda de la familia, la aprobación de la Junta de Supervisores y el interés que recibió de la comunidad, este lunes inició una revisión de la investigación de la muerte del joven. La revisión independiente a la investigación seria la primera de su tipo en 30 años en el condado de Los Ángeles y pone bajo revisión los argumentos del Sheriff.

La revisión la llevará a cabo la jueza retirada Candace D. Cooper, quien formó parte de Corte de Apelaciones de Justicia. El proceso que inicia este lunes y podría extenderse hasta el martes permitirá que la jueza revise los detalles de la investigación, la evidencia y la autopsia del joven para determinar su causa.

El pasado 10 de noviembre el Dr. Jonathan Lucas, jefe del Departamento del Examinador Médico Forense de Los Ángeles anunció que se realizaría estar revisión independiente porque: “están comprometidos con la transparencia acerca de los hallazgos del caso”.

Pero aparentemente el LASD no estaría colaborando del todo por lo que fue necesario iniciar este procedimiento no visto en décadas.

El joven Andrés Guardado murió tras recibir varios disparos por parte de agentes del LASD cuando lo perseguían en un callejón en Gardena al sur de Los Ángeles el 18 de junio pasado.

Al momento de su muerte Andrés era un empleado informal de seguridad que trabajaba para un taller de autos en Gardena, sin embargo, durante la investigación el LASD relacionó al lugar como un lugar de modificaciones de autos y de venta de insumos para carreras callejeras ilegales.

Here’s the video footage provided by @LASDHQ of Andrés Guardado’s last moments, when the Sherrif’s roled up and chased him down. pic.twitter.com/VxwQxrUc5G

— Memo Torres (@el_tragon_de_LA) August 12, 2020