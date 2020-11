Entró por la fuerza a matar a su ex pareja pero la madre y la hermana de la mujer lo mataron a él

La mañana del pasado sábado fue muy inusual en el vecindario de South Pasadena al norte de Los Ángeles, tras confirmarse la muerte de un hombre acusado de violencia doméstica en manos de su ex suegra y ex cuñada.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, un hombre de 40 años identificado como Justin Goss entró por la fuerza a la residencia de su ex pareja cerca de las 10:00 de la mañana del sábado 28 de noviembre tras romper una ventana.

UPDATE: A man who broke into the South Pasadena home of his estranged girlfriend and attacked her was fatally stabbed and beaten with a golf club by the mother and adult sister of the domestic violence victim on Saturday morning, authorities said. https://t.co/1ShEcJW97g pic.twitter.com/j65oiOp1da

