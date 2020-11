Así es la orden de confinamiento que entró en efecto este lunes en el condado de Los Ángeles

Un gran aumento en el número de nuevos casos de coronavirus ha impulsado nuevas restricciones en el condado de Los Ángeles, el cual ha ordenado un confinamiento absoluto a partir de este lunes 30 de noviembre.

El pasado viernes las autoridades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, informaron que desde hoy todos los residentes deben permanecer en sus casas el mayor tiempo posible y salir solo para actividades esenciales como ir a la farmacia, supermercado o recibir atención médica, limitando las posibilidades de interacción entre las personas.

La orden se da luego de que el condado superará número límite establecido con respecto al promedio de nuevos casos diarios en un periodo de una semana, sobrepasando los 4,500 casos diarios.

As new COVID-19 cases remain at alarming levels and the number of people hospitalized continue to increase, a temporary LA County Health Officer Order will be issued to require additional safety measures across sectors, effective 11/30/20 through 12/20/20. pic.twitter.com/whxkpUJvA3

Desde este lunes 30 de noviembre y al menos hasta el próximo 20 de diciembre, los siguientes lineamientos están vigentes en todo el condado de Los Ángeles:

– Se prohiben todas las reuniones privadas con personas fuera del núcleo familiar del hogar. A excepción de aquellas reuniones ejercidas mediante el derecho a la protesta y el credo religioso.

– Los comercios esenciales deben limitar la cantidad de clientes a un 35% del máximo de ocupación total permitida.

– Los comercios no esenciales, incluyendo los centros comerciales, deben limitar la cantidad de clientes a un 20% del máximo de ocupación total permitida. Así como también aquellos de servicios de atención personal (salones de belleza) y librerías.

– Por su parte, los gimnasios al aire libre, museos, jardines botánicos, galerías, zoológicos, campos de mini-golf o pistas de karting, deben limitar su la cantidad de visitantes a un 50% del máximo de ocupación total permitido.

Las restricciones también aplican para cuando se ejercita al aire libre en parques, senderos o playas, por lo que no puede reunirse con amigos o personas fuera de su familia bajo ninguna circunstancia, de acuerdo a las autoridades.

El condado también ordenó a los restaurantes a no sentar más comensales en las instalaciones y solo vender comida para llevar. A pesar de no haberlo llamado cuarentena obligatoria, las medidas que entran en vigor este lunes son muy estrictas y muy similares a las implementadas a inicios de la pandemia, cuando solo operaban los supermercados, farmacias, talleres y otros negocios esenciales.

Aunque en el resto de California solo se prohibió que los restaurantes sentaran comensales después de las 10 de la noche con un toque de queda temporal anunciado por el gobernador Gavin Newsom, el condado de Los Ángeles que es el que acumula más nuevos casos y por eso ha tomado medidas más drásticas.

The rise of #COVID19 cases in CA could put millions of lives in danger & impact our health care system.

To #stopthesurge, all non-essential work & activities must stop from 10PM-5AM in purple tier counties under the new Limited Stay at Home Order. https://t.co/QKr1L4LZX8 pic.twitter.com/YbdI0znA6T

— CHHS Agency (@CHHSAgency) November 30, 2020