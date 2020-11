Qué son los temidos Vientos de Santa Ana de California y cómo se forman

Si vive en California probablemente ha oído mencionar en repetidas ocasiones a los temibles Vientos de Santa, pero si no sabe cómo se genera este fenómeno y lo que es capaz de hacer, esta guía lo ayudará a entenderlo.

El fenómeno natural de los Vientos de Santa Ana se presenta cuando hay un sistema de alta presión sobre el área de la Gran Cuenca, que es una enorme zona de cuencas de características áridas que se extiende por varios estados incluyendo California, Utah, Nevada y Oregon.

Cuando se dan éstas condiciones de alta presión el aire que se sumerge, pierde humedad y baja con dirección hacia el sur de California girando en espiral siguiendo las manecillas del reloj.

Pero para llegar a la costa, estos vientos deben atravesar cordilleras y montañas, además de zonas metropolitanas, pero cuando lo hace, el aire se comprime y se vuelve más seco y caliente a medida que desciende de las montañas, lo que los hace muy peligrosos.

Our Santa Ana winds are here. The highest gust in the past 12 hrs was 75 mph this afternoon at the Magic Mtn Truck (SCE) station. Strong winds will continue for much of the region Friday, and the strongest winds are expected Friday AM. #CAwind #SantaAnahttps://t.co/lYdy9SVRCT pic.twitter.com/WHSfDFEAed

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 27, 2020